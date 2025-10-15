Η αύξηση των εσόδων είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο φετινός προϋπολογισμός είχε ενσωματώσει την αναμενόμενη είσπραξη από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Ισχυρότερο του αναμενομένου εμφανίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 9,355 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τον στόχο των 5,209 δισ. ευρώ, καθώς και το αντίστοιχο περσινό επίπεδο των 8,735 δισ. ευρώ.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,308 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 1,581 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο του 2024 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,568 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι ποσά ύψους 2,073 δισ. ευρώ από μεταβιβαστικές πληρωμές και 650 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα δεν επηρεάζουν δημοσιονομικά το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς αφορούν ετεροχρονισμούς πληρωμών.

Επιπλέον, 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου λογίζονται δημοσιονομικά στο έτος 2024, γεγονός που περιορίζει την πραγματική υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα, η οποία εκτιμάται σε 1,081 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 54,565 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 εκατ. ευρώ ή 0,9% σε σχέση με τον στόχο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η συναλλαγή ύψους 784,8 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, δημοσιονομικά ουδέτερη καθώς αφορά το 2024.

Η αύξηση των εσόδων είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο φετινός προϋπολογισμός είχε ενσωματώσει την αναμενόμενη είσπραξη 1,35 δισ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 3,4%, κυρίως λόγω υψηλότερων φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους (προ επιστροφών) έφθασαν τα 52,819 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,185 δισ. ευρώ ή 4,3% σε σχέση με τον στόχο, χάρη στην καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος, του ΦΠΑ και των ΕΦΚ.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,764 δισ. ευρώ, αν και χωρίς το ποσό της Αττικής Οδού ανέρχονται σε 5,979 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 353 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Έτσι, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,832 δισ. ευρώ έναντι του προϋπολογισμένου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 52,257 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,429 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, αν και αυξημένες κατά 2,927 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στον ετεροχρονισμό πληρωμών προς ταμεία και προμηθευτές.

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές ήταν 3,291 δισ. ευρώ χαμηλότερες από τον στόχο, εξαιτίας καθυστερήσεων στις μεταβιβάσεις 2,073 δισ. ευρώ και στα εξοπλιστικά 650 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων συγκαταλέγονται οι ενισχύσεις 952 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ, 463 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα και υγειονομικό υλικό, καθώς και 282 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 8,186 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά 948 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2024. Ειδικότερα, οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήλθαν σε 2,629 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 240 εκατ. ευρώ.