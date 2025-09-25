Ο Φόρος Εισοδήματος αποτέλεσε τον μεγάλο «πρωταγωνιστή», καθώς απέφερε 17,31 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,14 δισ. ευρώ.

Σημαντική υπέρβαση έναντι των στόχων σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος υψηλότερου από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, η κινητήρια δύναμη ήταν οι φόροι, οι οποίοι απέφεραν 46,52 δισ. ευρώ προ επιστροφών, αυξημένοι κατά 2,04 δισ. ευρώ ή 4,6% έναντι στόχου. Η θετική πορεία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη είσπραξη φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά και στη διατήρηση υψηλών ρυθμών είσπραξης ΕΦΚ και φόρων ακίνητης περιουσίας.

Πιο αναλυτικά, ο Φόρος Εισοδήματος αποτέλεσε τον μεγάλο «πρωταγωνιστή», καθώς απέφερε 17,31 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,14 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με υπέρβαση 828 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος ήταν υψηλότεροι κατά 345 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων υποχώρησε ελαφρώς κατά 38 εκατ. ευρώ έναντι στόχου.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) διατήρησε επίσης δυναμική πορεία, με έσοδα 18,19 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 507 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι εισπράξεις ενισχύθηκαν από την κατανάλωση αλλά και από βελτιώσεις στους μηχανισμούς συμμόρφωσης.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ), οι οποίες έφτασαν τα 4,86 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 83 εκατ. ευρώ, καθώς και οι φόροι στην ακίνητη περιουσία, που διαμορφώθηκαν σε 1,98 δισ. ευρώ, πάνω από τον στόχο κατά 73 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα καθαρά φορολογικά έσοδα μετά επιστροφών κατέγραψαν υπέρβαση 1,36 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας του προϋπολογισμού.

Η δυναμική αυτή των φόρων επέτρεψε στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού να εμφανίσει πλεόνασμα 1,96 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 1,38 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 8,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 3,57 δισ. ευρώ.