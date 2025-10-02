Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 προβλέπεται στο 2,4% του ΑΕΠ.

Το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει μέτρα μόνιμου δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026. Στους αποδέκτες αυτών των μέτρων βρίσκονται φορολογούμενοι με παιδιά, νέοι έως 30 ετών, φορολογούμενοι με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα καθώς και οι ένστολοι. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 τοποθετείται στο 2,4%.

Το προσχέδιο προβλέπει υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, στοιχείο που μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για το 2026.

Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 προβλέπεται στο 2,4% του ΑΕΠ. Το 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ, ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 4%. Οι πρωτογενείς δαπάνες, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αυξηθούν κατά 3,6% το 2026. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αποκλιμακωθεί από το 145% του ΑΕΠ το 2025 στο 140% το 2026.

Για το 2026 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, με το συνολικό ύψος τους να φτάνει τα 17 δισ. ευρώ. Το ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 260 δισ. ευρώ.

Για το 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε στο 2,2% από 2,3%. Οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,5% και οι εισαγωγές κατά 4,6%.Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,7% και η δημόσια κατανάλωση κατά 0,7%.

Ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2,6% το 2025 και στο 2,2% το 2026, με τον εναρμονισμένο δείκτη στο 3,3% και 2,2% αντίστοιχα. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 7,4% το 2026 σε εθνικολογιστική βάση και στο 8,6% σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, από 7,8% και 9,1% αντίστοιχα το 2025.