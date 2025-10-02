Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και τα λεγόμενα flavor shots, δηλαδή τα συμπυκνωμένα αρώματα που γίνονται έτοιμα προς χρήση με την προσθήκη βάσης και νικοτίνης.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς φορολόγησης που αφορά τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων αλλά και τα μείγματα ευωδών ουσιών που χρησιμοποιούνται για άτμισμα, με την εφαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης να επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος, το οποίο ήδη μετακυλίεται στις τελικές τιμές που συναντούν οι καταναλωτές στα σημεία πώλησης, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Τα υγρά αναπλήρωσης, είτε σε μπουκαλάκια επαναπλήρωσης είτε σε φιαλίδια μίας χρήσης, φορολογούνται πλέον υποχρεωτικά ως τελικά προϊόντα κατανάλωσης. Για πρώτη φορά, στον ίδιο φόρο υπάγονται και τα μείγματα αρωματικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια για άτμισμα. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τις πρώτες ύλες που προορίζονται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση, οι οποίες μπορούν να διακινούνται χωρίς φορολογική επιβάρυνση, υπό αυστηρούς όρους αποθήκευσης και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και τα λεγόμενα flavor shots, δηλαδή τα συμπυκνωμένα αρώματα που γίνονται έτοιμα προς χρήση με την προσθήκη βάσης και νικοτίνης. Αντίθετα, οι βάσεις και οι νικοτίνες DIY, όπως οι ουσίες PG, VG και τα νικοτινικά boosters, βρίσκονται σε μια «γκρίζα» ζώνη. Όταν προορίζονται για βιομηχανική χρήση και παραμένουν σε φορολογικές αποθήκες, απαλλάσσονται από τον φόρο· όταν όμως κυκλοφορούν ως προϊόντα τελικής κατανάλωσης, όπως τα μικρά φιαλίδια νικοτίνης των 10 ml, φορολογούνται κανονικά.

Όπως προαναφέρθηκε, η νέα φορολογική επιβάρυνση μεταφράζεται σε αύξηση κόστους για τον τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα τα υγρά αναπλήρωσης, από τις πιο οικονομικές επιλογές μέχρι τα premium προϊόντα, να πωλούνται ακριβότερα.