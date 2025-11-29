Η συνολική βεβαίωση ξεπέρασε τα 2,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2025 σε όλη την Ελλάδα.

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν το 2026 στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής (πλην των νησιών). Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για τους Δήμους Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους.

Το μέτρο αφορά περίπου σε 1 εκατομμύριο ακίνητα εντός 12.724 οικισμών (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας, με ετήσιο κόστος 75 εκατ. ευρώ περίπου.

Υπενθυμίζεται πως με συνολική βεβαίωση που ξεπέρασε τα 2,3 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2025 σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά 6.164.976 φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν τον φόρο, με τα φυσικά πρόσωπα να αποτέλεσαν τη συντριπτική πλειονότητα (6.093.979 ΑΦΜ) και να επιβαρύνθηκαν με 1,738 δισ. ευρώ, ενώ τα νομικά πρόσωπα ανήλθαν στα 70.997 ΑΦΜ με συνολική βεβαίωση 565,4 εκατ. ευρώ.

Παρά τη σταθεροποίηση των αντικειμενικών αξιών και τις στοχευμένες εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν για συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών, ο ΕΝΦΙΑ παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους άμεσους φόρους ιδιοκτησίας, επηρεάζοντας εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλες τις περιφέρειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Περιφέρεια Αττικής θα συγκεντρώσει και το 2026 το μεγαλύτερο ποσό βεβαίωσης. Για το 2025, εκδόθηκαν εκκαθαριστικά στην Περιφέρεια Αττικής για 2.556.947 ΑΦΜ, με τη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας να αγγίζει τα 410,97 δισ. ευρώ και τη βεβαίωση να ανέρχεται του ΕΝΦΙΑ να ανέρχεται σε 1,218 δισ. ευρώ.

Στη Νομαρχία Αθηνών ιδιαίτερα, όπου συγκεντρώθηκε ο μεγαλύτερος όγκος περιουσίας, η βεβαίωση διαμορφώθηκε σε 1,034 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε σχεδόν στο μισό της συνολικής επιβάρυνσης της χώρας.

Η Κεντρική Μακεδονία ακολούθησε σε βαρύτητα, με τον ΕΝΦΙΑ για το 2025 να ανέρχεται σε 296,5 εκατ. ευρώ. Η περιφέρεια κατέγραψε 1.236.323 ΑΦΜ με εκκαθαριστικά, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας ανήλθε σε 101,9 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Στην Κρήτη, όπου η αξία των ακινήτων αυξήθηκε λόγω τουριστικής ανάπτυξης, ο ΕΝΦΙΑ για το 2025 διαμορφώθηκε στα 124,3 εκατ. ευρώ, με 420.549 ΑΦΜ να λαμβάνουν εκκαθαριστικό. Αντίστοιχα, στο Νότιο Αιγαίο, όπου οι τιμές παρέμειναν από τις υψηλότερες πανελλαδικά, η βεβαίωση ανήλθε στα 79,9 εκατ. ευρώ.

Στη Θεσσαλία, ο ΕΝΦΙΑ του 2025 έφτασε τα 97,6 εκατ. ευρώ, με περίπου 470.000 φορολογούμενους να λαμβάνουν χρεωστικό σημείωμα. Στη Δυτική Ελλάδα, η συνολική βεβαίωση διαμορφώθηκε σε 84,8 εκατ. ευρώ, ενώ στην Πελοπόννησο έφτασε τα 94,4 εκατ. ευρώ.

Στο Βόρειο Αιγαίο, η συνολική βεβαίωση για το 2025 διαμορφώθηκε σε 33,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Στη Στερεά Ελλάδα, ο φόρος ανήλθε στα 70,3 εκατ. ευρώ, με μικρή μείωση του αριθμού των εκκαθαριστικών σε σύγκριση με το 2024.