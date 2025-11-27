Από το 2027 οι αυξήσεις στις συντάξεις θα δίνονται χωρίς τον συμψηφισμό της «προσωπικής διαφοράς».

Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν ο Προϋπολογισμός του 2026 και το νέο τετραετές οικονομικό πλάνο για την περίοδο 2026-2029, το οποίο καταρτίζεται για πρώτη φορά σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τα επόμενα χρόνια. Από το 2027 οι αυξήσεις στις συντάξεις θα δίνονται χωρίς τον συμψηφισμό της «προσωπικής διαφοράς», ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Για το ίδιο έτος προβλέπονται και μειώσεις φόρων τόσο για ελεύθερους επαγγελματίες όσο και για ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις θα αυξάνονται κάθε χρόνο ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων μέχρι το 2029.

Οι νέες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία είναι πιο θετικές σε σχέση με τις προηγούμενες, καθώς η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα την τετραετία 2026-2029. Ο πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2,2%-2,3%, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 8%. Παράλληλα, το κράτος αναμένεται να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα και το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά από το 2025 έως το 2029.