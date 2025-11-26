Οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων μέχρι το τέλος του έτους.

Σε περισσότερα από 12 δισ. ευρώ ανέρχονται οι φόροι που πρέπει να καταβάλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους. Στις βασικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και σημαντικές προθεσμίες για την υποβολή σειράς δηλώσεων.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 οφείλουν να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά, μέσω της πλατφόρμας myAADE. Μετά την υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2025.

Όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, καταθέτοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές δηλώσεις στο myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024 πρέπει να υποβάλουν χειρόγραφα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις αρμόδιες ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ταχυδρομικά ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει επίσης να υποβάλουν δήλωση όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος, όπως και όσοι επιθυμούν να δηλώσουν ακινησία οχημάτων μέσω της πλατφόρμας myCar.

Ως προς τις πληρωμές, έως το τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθούν η 9η και 10η δόση του ΕΝΦΙΑ καθώς και η 6η και 7η δόση του φόρου εισοδήματος, ενώ όσοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις θα πρέπει να εξοφλήσουν τις προβλεπόμενες δόσεις στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, στο τέλος Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας του 2026, χωρίς να προβλέπεται παράταση. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης: 25% του ποσού έως τις 31 Ιανουαρίου, 50% εντός Φεβρουαρίου και πρόστιμο ίσο με τα τέλη από την 1η Μαρτίου και μετά.