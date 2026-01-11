«Ο μπαμπάς μάλλον νόμιζε ότι ήταν Gran Turismo» έγραψε ένας χρήστης social media.

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο της influencer, Μaria Ρombo, στο οποίο φαίνεται ο άντρας της να οδηγεί με 140 χλμ./ώρα δίπλα στη νεογέννητη κόρη τους.

«Α, ναι, 140 σε αυτοκινητόδρομο με ένα πολυτελές αυτοκίνητο με όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά ασφαλείας. Πώς μπορεί κάποιος να είναι τόσο τρελός;!», «140 σε αυτοκινητόδρομο με μια ολοκαίνουργια BMW, είστε εντελώς ηλίθιοι», «Είναι πολύ πιο επικίνδυνο να οδηγείς έτσι» και «ο μπαμπάς μάλλον νόμιζε ότι ήταν Gran Turismo» είναι μερικά σχόλια κάτω από το βίντεο.

{https://www.tiktok.com/@mariapombo/video/7591526902129511700}

Η influencer ανέβασε το βίντεο, θέλοντας να καταγράψει τη διαδρομή από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι της, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της τρίτης της κόρης. Στο βίντεο, η ίδια κάθεται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, δίπλα στο νεογέννητο παιδί της, το οποίο βρισκόταν στη δική του παιδική καρέκλα.

Στο τιμόνι του BMW X7 βρισκόταν ο σύζυγός της, με στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε λογαριασμό του X να δείχνουν το κοντέρ του οχήματος στα 140 χλμ./ώρα.

{https://x.com/elojoquetodolv/status/2007850647291666660}