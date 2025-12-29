Το ισοζύγιο της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,16 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 225 εκατ. ευρώ για το ίδιο 11μηνο.

Σημαντική υπεραπόδοση κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα στο 11μηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, με τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος να αναδεικνύονται στους βασικούς μοχλούς της ανόδου, οδηγώντας τον κρατικό προϋπολογισμό σε πλεόνασμα πολλαπλάσιο του αρχικού στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το ισοζύγιο της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,16 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 225 εκατ. ευρώ για το ίδιο 11μηνο, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα ανήλθε στα 12,68 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον προγραμματισμό.

Στο σκέλος των εσόδων, οι φόροι εμφάνισαν καθαρή υπέρβαση έναντι των στόχων στο 11μηνο, με τα συνολικά έσοδα της κατηγορίας να ανέλθουν σε 64,9 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συμβολή είχε ο ΦΠΑ, ο οποίος στο 11μηνο απέφερε 25,7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 130 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδόθηκε τόσο στην ανθεκτικότητα της κατανάλωσης όσο και στη βελτιωμένη εισπραξιμότητα.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα των εισπράξεων από το φόρο εισοδήματος στο 11μηνο, καθώς τα σχετικά έσοδα έφθασαν τα 24,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να αποτέλεσε τον κύριο πυλώνα της υπέρβασης.

Αντίθετα, υστέρηση καταγράφηκε στο 11μηνο στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 6,72 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 45 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, εξέλιξη που συνδέθηκε κυρίως με τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμων.

Θετικό πρόσημο παρουσίασαν στο 11μηνο και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, καθώς τα έσοδα ανήλθαν σε 2,33 δισ. ευρώ και υπερέβησαν οριακά τον προγραμματισμό.

Η συνολική εικόνα των καθαρών εσόδων στο 11μηνο ενισχύθηκε περαιτέρω από τη νωρίτερη είσπραξη της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί για τον Δεκέμβριο. Ακόμη και χωρίς αυτή την έκτακτη εισροή, τα καθαρά έσοδα στο 11μηνο παρέμειναν αυξημένα κατά 186 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική των βασικών φόρων κινήθηκε πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Στο σκέλος των δαπανών, η εικόνα του 11μήνου αποδείχθηκε εξίσου καθοριστική για τη διαμόρφωση του πλεονάσματος. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 63,6 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 2,64 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Η υποεκτέλεση αυτή συνδέθηκε κυρίως με τον ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ και λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς και με καθυστερήσεις στις ταμειακές πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς να επηρεαστεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε όρους γενικής κυβέρνησης.

Τέλος, στο 11μηνο καταγράφηκε υστέρηση και στις επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10,48 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 609 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, αν και σε σύγκριση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2024 παρέμειναν αυξημένες.