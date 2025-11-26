Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Eurostat καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2004-2024.

Παρότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το εισόδημα αυξήθηκε κατά 22%, στην Ελλάδα και την Ιταλία σημειώθηκε μείωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα 5,2% χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2004.

Το 2004, έτος έντονης οικονομικής δραστηριότητας για τη χώρα λόγω μεγάλων διοργανώσεων και υψηλής κατανάλωσης, τα επίπεδα εισοδήματος ήταν σημαντικά υψηλότερα.

Είκοσι χρόνια μετά, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί, παρά την άνοδο μισθών των τελευταίων ετών, τη βελτίωση στην αγορά εργασίας και την έξοδο από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το 2018. Η πανδημία και ο πληθωρισμός που ακολούθησε επηρέασαν αρνητικά την αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το προσαρμοσμένο κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 96,21% των επιπέδων του 2010, ενώ η αύξηση μεταξύ 2023 και 2024 ήταν 1,85%. Το συγκεκριμένο εισόδημα αφορά το ποσό που διαθέτουν τα νοικοκυριά για κατανάλωση και αποταμίευση μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς φορείς, και υπολογίζεται σε πραγματικές τιμές.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρουμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος την ίδια περίοδο (134%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%). Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες με μείωση, ενώ οι μικρότερες αυξήσεις εντοπίζονται στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).

Παράλληλα, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, το 66,8% των πολιτών δήλωσε ότι θεωρεί την οικονομική του κατάσταση περιορισμένη, έναντι 17,4% στον μέσο όρο της Ε.Ε.