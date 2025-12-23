Κυρίαρχη θέση στην προμήθεια παιχνιδιών προς την ΕΕ κατέχει η Κίνα, η οποία κάλυψε το 80% των συνολικών εισαγωγών, με αξία 5,6 δισ. ευρώ. Οι χώρες που ακολουθούν.

Η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει και για εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά παιχνιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2024 αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική του εξωτερικού εμπορίου στον συγκεκριμένο κλάδο, αναδεικνύοντας την ΕΕ ως καθαρό εισαγωγέα παιχνιδιών από χώρες εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, η αξία των εισαγωγών παιχνιδιών από τρίτες χώρες ανήλθε το 2024 στα 7,1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 0,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές της ΕΕ προς αγορές εκτός Ένωσης διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 0,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Κυρίαρχη θέση στην προμήθεια παιχνιδιών προς την ΕΕ κατέχει η Κίνα, η οποία κάλυψε το 80% των συνολικών εισαγωγών, με αξία 5,6 δισ. ευρώ. Σε μεγάλη απόσταση ακολουθεί το Βιετνάμ με ποσοστό 6% και εισαγωγές ύψους 418 εκατ. ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε την τρίτη θέση με 3% και 188 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Γερμανία και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ως οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών από χώρες εκτός ΕΕ, με μερίδιο 17% η καθεμία. Ακολούθησε η Γαλλία, η οποία αντιπροσώπευσε το 14% της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

Στον τομέα των εξαγωγών, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τον σημαντικότερο προορισμό για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, απορροφώντας το 33% των εξαγωγών εκτός ΕΕ, αξίας 838 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Ελβετία με 13% και 315 εκατ. ευρώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 10% και 245 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τρεις χώρες της ΕΕ συγκέντρωσαν σχεδόν το 60% των εξαγωγών παιχνιδιών προς τρίτες αγορές. Πρώτη βρέθηκε η Τσεχία με ποσοστό 28%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με 17% και το Βέλγιο με 13%, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο συγκεκριμένων οικονομιών στο ευρωπαϊκό εμπόριο παιχνιδιών.