Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Η μέση τιμή για 1 στρέμμα αρόσιμης γης στην ΕΕ διαμορφώθηκε σε 1.522,4 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,1% σε σύγκριση με το 2023, όταν ανερχόταν σε 1.434,3 ευρώ. Παράλληλα, το μέσο ετήσιο ενοίκιο για αρόσιμη γη και μόνιμους βοσκότοπους ανήλθε στα 29,5 ευρώ ανά στρέμμα, αυξημένο κατά 6,4% σε σχέση με τα 27,7 ευρώ του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή για 1 στρέμμα αρόσιμης γης διαμορφώθηκε το 2024 στα 1.431,2 ευρώ, επίπεδο που τοποθετεί τη χώρα κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση στην αξία της γεωργικής γης, σε ευθυγράμμιση με τη γενικότερη αύξηση των τιμών που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλότερη μέση τιμή αρόσιμης γης καταγράφηκε στη Μάλτα, όπου το κόστος έφθασε τα 20.126,3 ευρώ ανά στρέμμα. Ακολούθησαν οι Κάτω Χώρες με 9.660,8 ευρώ και η Πορτογαλία με 7.655,6 ευρώ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές αρόσιμης γης παρατηρήθηκαν στη Λετονία με 482,5 ευρώ ανά στρέμμα, στη Λιθουανία με 559 ευρώ και στη Σλοβακία με 582,3 ευρώ.

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στο κόστος ενοικίασης. Η ενοικίαση 1 στρέμματος αρόσιμης γης ήταν ακριβότερη στις Κάτω Χώρες, με μέσο ετήσιο κόστος 94,1 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Δανία με 58 ευρώ και η Ελλάδα με 50,9 ευρώ. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ενοίκια γης καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 6,9 ευρώ, στην Κροατία με 7,6 ευρώ και στη Μάλτα με 9,2 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

