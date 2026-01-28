Αν και ο αριθμός των οικοδομικών αδειών δεν υποχώρησε δραματικά, η αισθητή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο υποδηλώνει ότι τα νέα έργα είναι μικρότερης κλίμακας ή περιορισμένου κατασκευαστικού αντικειμένου.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα κατέγραψε σαφή επιβράδυνση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο αριθμός των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 1,6%, ενώ η συνολική επιφάνεια των αδειοδοτημένων κατασκευών παρουσίασε πτώση 10,0% και ο όγκος των κτισμάτων μειώθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την πίεση που δέχεται ο κατασκευαστικός κλάδος, παρά τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις σε επιλεγμένες περιοχές και κατηγορίες ακινήτων. Αν και ο αριθμός των οικοδομικών αδειών δεν υποχώρησε δραματικά, η αισθητή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο υποδηλώνει ότι τα νέα έργα είναι μικρότερης κλίμακας ή περιορισμένου κατασκευαστικού αντικειμένου. Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, η μεταβολή στον αριθμό των αδειών δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αντίστοιχη μεταβολή στην επιφάνεια ή στον όγκο, καθώς τα συνολικά μεγέθη επηρεάζονται από μεμονωμένες άδειες μεγάλης έκτασης ή όγκου.

Στο σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, για το ίδιο δωδεκάμηνο, καταγράφηκε μείωση 1,7% στον αριθμό των αδειών και σχεδόν 10% στην επιφάνεια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενικότερη επιβράδυνση του κλάδου. Η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να έχει περιορισμένη συμμετοχή στον συνολικό οικοδομικό όγκο, η οποία για την περίοδο Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 διαμορφώθηκε στο 3,0%, χωρίς να μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες της ιδιωτικής δραστηριότητας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε μηνιαία βάση, ο Οκτώβριος του 2025 παρουσίασε διαφορετική εικόνα, με αύξηση στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αλλά με ταυτόχρονη μείωση τόσο στην επιφάνεια όσο και στον όγκο των κατασκευών. Το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, κατέγραψε μικτή εικόνα τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βασίζονται στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, σε πανελλαδικό επίπεδο εκδόθηκαν 2.997 άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 710.043 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.537.905 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 13,5%, ωστόσο καταγράφηκε μείωση 5,2% στη συνολική επιφάνεια και 3,9% στον όγκο των κατασκευών, γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή της δραστηριότητας σε έργα μικρότερης κλίμακας.