Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μεταβαίνει την Κυριακή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή Υπουργική Συνάντηση για τα Ορυκτά, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Future Minerals Forum 2026 στο Ριάντ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Παπασταύρου θα έχει σειρά διμερών επαφών με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο υπουργός Ενέργειας, πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, καθώς και ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Στο πρόγραμμα των επαφών του Έλληνα υπουργού περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με στελέχη μεγάλων σαουδαραβικών επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, όπως η Dar Global, η Quara Holding και η Alireza, καθώς και με εκπροσώπους του Trump Organization, το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα στη σαουδαραβική αγορά.

Το Future Minerals Forum διοργανώνεται από τη Σαουδική Αραβία με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος του τομέα των ορυκτών και των κρίσιμων μετάλλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί μια κυβερνητικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανιών, επενδυτών και ακαδημαϊκών φορέων, με έμφαση στην ανάπτυξη υπεύθυνων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών πόρων.

Η επίσκεψη του κ. Παπασταύρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του τομέα των ορυκτών και των κρίσιμων πρώτων υλών, καθώς και για την προώθηση των αναγκαίων ενεργειακών διασυνδέσεων, σε μια περίοδο αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για την ασφάλεια εφοδιασμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη.