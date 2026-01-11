Ζητά άμεση συνάντηση με τον επικεφαλής του ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου.

Αίτημα για άμεση συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ προς τον επικεφαλής του ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, ενόψει κρίσιμων προθεσμιών που, όπως επισημαίνει, απειλούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και στις συναλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στις 31 Ιανουαρίου 2026 λήγει η προθεσμία σύνταξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και γενικότερα δημόσιας πρόσβασης και χρήσης. Παράλληλα, στις 31 Μαρτίου 2026 εκπνέει η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς ή ακόμη και γονικής παροχής ακινήτου.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στο ΕΒΕΑ, με αντικείμενο όλα τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στην επιστολή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαχειρίζεται σειρά θεμάτων που επηρεάζουν καθοριστικά τη χρήση, τη δόμηση και την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.

Ζητά, στο πλαίσιο συνάντησης, να τεθούν επί τάπητος κατεπείγοντα ζητήματα, όπως η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας κτιρίου, η θέσπιση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά τον Μάρτιο του 2026, ο καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης εντός και εκτός σχεδίου, η επιτάχυνση της εξέτασης ενστάσεων επί δασικών χαρτών, η ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, οι επικείμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με συγκεκριμένες δικλίδες διασφάλισης της νομιμότητας.