Ο βουλευτής αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος από το πλατό.

Καβγάς ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εκπομπή του OPEN ανάμεσα σε δύο βουλευτές, με αφορμή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικότερα, όλα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Τώρα Μαζί», όταν η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, είχαν μία έντονη αντιπαράθεση, σχετικά με το κόμμα της Καρυστιανού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστήριξε πως τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Η λέξη «αλητεία» προκάλεσε την έκρηξη του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος της απάντησε «αλητείας;», με την ίδια να απαντά «ναι, αλητείας» και τον ίδιο να καταλήγει λέγοντας «φεύγω, ντροπή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkpq0rle3h5?integrationId=40599y14juihe6ly}