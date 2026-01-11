Γιατί ο υπουργός Άμυνας παραδέχεται ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία της ΝΔ.

Δεν κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα ο υπουργός Άμυνας -και ...πρώτος τη τάξει «δελφίνος» στη ΝΔ- Νίκος Δένδιας.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και εφόλης της ύλης συνέντευξη στην «Καθημερινή» και τον Βασίλη Νέδο, παραδέχεται ουσιαστικά ότι στις προσεχείς εκλογές η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κυβερνήσεων συνεργασίας και άρα παραδέχεται ότι στις προσεχείς εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία.

Διαβάστε το διάλογό του με τον Βασίλη Νέδο:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θεωρείτε ότι η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει περάσει;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η Νέα Δημοκρατία ορίζεται από το καταστατικό της ως κόμμα αρχών, όχι ως συνασπισμός άσκησης κυβερνητικής εξουσίας. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα. Εχουν αποδειχθεί, όμως, εργαλείο σταθερότητας, καθώς διαθέτουν «καθαρή» λαϊκή εντολή. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των κομμάτων που συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, αλλά η ικανότητα αυτή να λαμβάνει αποφάσεις και να υλοποιεί πολιτικές με συνέπεια. Σε περιόδους έντονων προκλήσεων, όπως αυτή που διανύουμε, η χώρα χρειάζεται καθαρές αποφάσεις και αποτελεσματικές πολιτικές, όχι θολές ισορροπίες.

Γι΄ αυτό σας λέμε, δεν εθελοτυφλεί ο Νίκος Δένδιας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.