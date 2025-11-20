Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να φτάσουν τα 79,983 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,949 δισ. ευρώ ή 3,8% σε σχέση με την εκτίμηση για το 2025.

Η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων θα συνεχισθεί και το 2026, καθώς οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για το επόμενο έτος καταγράφουν σημαντική άνοδο των φορολογικών εσόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να φτάσουν τα 79,983 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,949 δισ. ευρώ ή 3,8% σε σχέση με την εκτίμηση για το 2025, με τη φορολογία να παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2026 τα συνολικά έσοδα από φόρους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 73,645 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 2,498 δισ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 92% των συνολικών καθαρών εσόδων, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της φορολογίας στη διαμόρφωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη δυναμική της οικονομίας, όπως προκύπτει από τις σχετικές μακροοικονομικές προβλέψεις, οι οποίες δείχνουν άνοδο της κατανάλωσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων.

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των φορολογικών εσόδων έχουν οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών, που αναμένεται να αγγίξουν τα 40,872 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,658 δισ. ευρώ ή 4,2%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας παραμένει ο κινητήριος μοχλός, με έσοδα που προβλέπεται να ανέλθουν στα 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντίστοιχα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 7,460 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 53 εκατ. ευρώ.

Ανακάμπτουν επίσης οι φόροι και οι δασμοί στις εισαγωγές, τα έσοδα των οποίων προβλέπεται να ανέλθουν στα 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μείωση στους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, που αναμένεται να περιοριστούν στα 2,328 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 83 εκατ. ευρώ. Η πτώση συνδέεται με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, παρέμβαση που θα οδηγήσει σε πλήρη κατάργηση το 2027.

Σημαντική άνοδο σημειώνουν οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν στα 661 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 155 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη για εισροή 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Συνολικά εκτιμώνται στα 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 15,815 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 75 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας, που επιφέρει απώλεια εσόδων άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν θεαματικά στα 8,576 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 788 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τα υψηλά κέρδη των επιχειρήσεων.

Αμετάβλητοι παραμένουν οι φόροι κεφαλαίου στα 250 εκατ. ευρώ και οι κοινωνικές εισφορές στα 61 εκατ. ευρώ. Μικρή αύξηση καταγράφεται στους λοιπούς τρέχοντες φόρους, που προβλέπεται να ανέλθουν στα 2,345 δισ. ευρώ. Σημαντική συμβολή στα συνολικά έσοδα έχει και η κατηγορία των μεταβιβάσεων, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν στα 10,930 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,623 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εισροές από το ΤΑΑ, μετά την προσαρμογή κατά ESA, αναμένεται να εκτοξευθούν στα 5,950 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,657 δισ. ευρώ.

Ελαφρά πτωτική πορεία σημειώνουν τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,061 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 151 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στα λοιπά τρέχοντα έσοδα, που αναμένεται να περιοριστούν στα 2,274 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 688 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένων μερισμάτων δημόσιων φορέων, αρνητικών επιπτώσεων από ευρωπαϊκές προκαταβολές, λιγότερων επιστροφών από ΝΠΔΔ και χαμηλότερων τόκων καταθέσεων.

Μικρή άνοδο παρουσιάζουν τα έσοδα από πωλήσεις παγίων στοιχείων, που προβλέπεται να αυξηθούν στα 51 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν στα 8,038 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 349 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος ενισχύει έμμεσα τα συνολικά έσοδα, προβλέπεται να φτάσει τα 4,350 δισ. ευρώ μετά την προσαρμογή κατά ESA, αυξημένος κατά 50 εκατ. ευρώ. Στο σύνολό τους, τα στοιχεία καταδεικνύουν μια δημοσιονομική εικόνα που βασίζεται σε σταθερή φορολογική απόδοση και ισχυρές εισροές από ευρωπαϊκά προγράμματα, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον θετικών προοπτικών για το επόμενο έτος.