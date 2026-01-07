Τον 17χρονο βρήκε νεκρό στο υπόγειο του σπιτιού τους η αδερφή του.

Έντονη ανησυχεία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Σερρών η τραγική υπόθεση του θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, φέροντας σοβαρά σημάδια ξυλοδαρμού.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του άτυχου νεαρό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια κοπέλα. Ο ανήλικος κρατείται στη Δίωξη και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Σερρών και σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ομολογία και το κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι επιτέθηκε στον 17χρονο όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του. Όπως φέρεται να δήλωσε, το περιεχόμενο του μηνύματος τον εξόργισε, καθώς άφηνε υπονοούμενα για ενδεχόμενη σχέση σε περίπτωση χωρισμού.

«Νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό ξεκίνησε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, όπου ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με φίλο του. Εκεί εμφανίστηκε ο 16χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανηλίκων.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς καταβεβλημένος. Όπως ανέφερε στον φίλο του, δεν αισθανόταν καλά και ήθελε να ξεκουραστεί. Αντί όμως να ανέβει στο διαμέρισμά του, κατέβηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα, σπασμένα δόντια και σκισμένα χείλη.

Το παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει για υποθέσεις ξυλοδαρμού και ναρκωτικών. Στη διάθεση της αστυνομίας βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της επιμέλειας, ωστόσο ο 16χρονος παρέμεινε υπό την εποπτεία επιμελητή ανηλίκων.

Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 16χρονου αφορά ανθρωποκτονία με πρόθεση. Ο ανήλικος οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ αναζητείται και φίλος του που φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων γύρω από τη σοκαριστική υπόθεση.

