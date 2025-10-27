Η υπέρβαση του στόχου αποδίδεται κυρίως στη δυναμική πορεία των φορολογικών εσόδων αλλά και στον ετεροχρονισμό ορισμένων δαπανών.

Σημαντικά καλύτερη εικόνα από τον στόχο παρουσιάζει η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 9,45 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 5,21 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον προϋπολογισμό κατά 4,24 δισ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ήταν επίσης θετικό, με πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 1,58 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση του στόχου αποδίδεται κυρίως στη δυναμική πορεία των φορολογικών εσόδων αλλά και στον ετεροχρονισμό ορισμένων δαπανών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ποσό 2,07 δισ. ευρώ αφορά μεταβιβαστικές πληρωμές που μετατέθηκαν χρονικά, ενώ 650 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα — ποσά που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα φορολογικά έσοδα (προ επιστροφών) ανήλθαν σε 52,72 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,09 δισ. ευρώ ή 4,1% σε σχέση με τον στόχο. Η αύξηση προήλθε από την καλύτερη απόδοση σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες φόρων. Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 19,8 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 964 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξήθηκε κατά 757 εκατ. ευρώ, ενώ των νομικών προσώπων μειώθηκε κατά 133 εκατ. ευρώ. Οι λοιποί φόροι εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 340 εκατ. ευρώ. Το Υπουργείο αποδίδει μέρος της ανόδου στην εμπροσθοβαρή είσπραξη, καθώς η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις άνοιξε ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Τα έσοδα από ΦΠΑ έφτασαν τα 20,38 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 645 εκατ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ανήλθαν σε 5,53 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 102 εκατ. ευρώ. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 2,11 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 64 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα καθαρά φορολογικά έσοδα μετά τις επιστροφές εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,79 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 54,66 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 557 εκατ. ευρώ ή 1% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες περιορίστηκαν στα 52,26 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,43 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω μεταθέσεων πληρωμών και καθυστερήσεων σε ορισμένες κατηγορίες.