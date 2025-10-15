Σε εξέλιξη προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο χωρίς πτυχίο.

Τρέχουν μέχρι και το τέλος του μήνα δεκάδες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου και σε δήμους.

Αναλυτικά η λίστα με τις προκηρύξεις:

43 προσλήψεις στον δήμο Πατρέων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Οι θέσεις εργασίας αφορούν Οδηγούς ΔΕ.

Προκήρυξη για 75 προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη 75 εποχικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης και διάσωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Οι συμβάσεις είναι οκτάμηνες, με δυνατότητα δύο ισόχρονων ανανεώσεων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε 18 περιοχές της Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Κύρια προσόντα:

Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικού Αυτοκινήτων ή Οχημάτων, ή συναφούς ειδικότητας (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ).

Επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ ή C.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) κατηγορίας Γ’ ή C.

Α΄ Επικουρίας:Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή ΕΣΚ σχετικών τεχνικών ειδικοτήτων (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων κ.λπ.) με άδεια οδήγησης Γ’ και ΠΕΙ.

Β΄ Επικουρίας:Γενικοί τίτλοι σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ κ.λπ.) με άδεια οδήγησης Γ’ και ΠΕΙ.

Η κατοχή ΠΕΙ αποδεικνύεται με Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού ή με τον κοινοτικό αριθμό “95” στην άδεια οδήγησης.

7 βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι με ΣΟΧ στο δήμο Μυλοπόταμου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026».

Ο δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με ΣΟΧ, μεταξύ των οποίων υπάρχουν θέσεις ερφασίας για Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων αλλά και Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

7 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα ΥΕ Εργατών κοιμητηρίων και ΥΕ Εργατών ταφής - Εκταφής.

10 προσλήψεις στον δήμο Τρικκαίων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026».

Κάποιες από τις θέσεις εργασίας της προκήρυξεις αφορούν προσλήψεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων /Ειδ. ΔΕΒοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Τρεις προκηρύξεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο από τον ΔΕΔΔΗΕ:

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Νέο Φάληρο) του Νομού Αττικής και Κλάδου αυτής που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχή Άρτας/ΔΠΠ -Η, που εδρεύει στον Δήμο Αρταίων του Νομού Άρτας.

3. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης - Ρόδου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ρόδο.