Η επιλογή της αυτόνομης καθόδου μας στις εκλογές, δεν αντιστρατεύεται τον διάλογο με τις άλλες δυνάμεις του χώρου. Αντίθετα δυναμώνει με τα συμπεράσματα του, ενισχύει την προοπτική μας, κάνει ορατή την εναλλακτική λύση στους πολίτες, εξασφαλίζει την στήριξη τους και μετά τις εκλογές.

Το 70% των πολιτών ζητά Πολιτική Αλλαγή. Είναι ένα εντυπωσιακό εύρημα από πρόσφατη μέτρηση της κοινής γνώμης. Είναι ταυτόχρονα η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ. Να εκφράσει αυτόν τον κόσμο. Με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του. Αυτό αναμφίβολα είναι το πρώτο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας. Προϋπόθεση είναι να γίνει συνείδηση σε όλους τους πολίτες το περιεχόμενο της Αλλαγής που επαγγελλόμαστε. Για το τι θα αλλάξει προς το καλύτερο στην ζωή τους.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ -επίσημα- είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ώστε να μπορεί η Αλλαγή να γίνει πράξη. Να αποκτήσει η χώρα προοδευτική διακυβέρνηση. Υποχρέωση όλων μας, όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, είναι να αγωνιστούμε για αυτό. Αφήνοντας πίσω τις διαφορές μας ή ό,τι μας δίχασε στο παρελθόν. Ώστε να πείσουμε τους πολίτες.

Όμως ακόμη και η επίτευξη αυτού του στόχου, της πρώτης θέσης, δεν οδηγεί αυτόματα στην προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί οι αυτοδύναμες πλειοψηφίες δεν φαίνονται εφικτές για κανένα κόμμα. Τι κάνουμε λοιπόν;

Διαβάζω κάποιες τοποθετήσεις στελεχών μας ότι θα το δούμε μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα προγράμματα κλπ κλπ Αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν θα συνεργαστούμε με την ΝΔ, πράγμα που και προσωπικά θεωρώ καταστροφικό για την χώρα, αλλά και την παράταξή μας. Εξάλλου τι πολιτική αλλαγή θα κάνεις, αν νοθεύσεις τις θέσεις σου με τις βαθιά συντηρητικές πολιτικές που αποστρέφεται ο κόσμος.

Άρα τι μένει;

Η συνεργασία με τα άλλα προοδευτικά κόμματα μετά τις εκλογές. Απορώ γιατί δεν το λέμε καθαρά.

Η επίκληση ευρωπαϊκών πρακτικών δεν ταιριάζει με τις συνταγματικές προβλέψεις στην χώρα μας. Εκεί έχουν την πολυτέλεια να συζητούν δύο και τρεις μήνες, ακόμη και ένα εξάμηνο, για να δημιουργήσουν μια σοβαρή προγραμματική συμφωνία. Το κράτος λειτουργεί ούτως ή άλλως. Στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσεις σε μερικές ημέρες, αλλιώς πάμε πάλι για εκλογές, όπως επιβάλει το Σύνταγμα. Θεωρεί κανείς ότι μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτές τις προθεσμίες σοβαρή και βιώσιμη προγραμματική συμφωνία, που θα εγγυηθεί τις αλλαγές που ζητά η κοινωνία μας; Η εμπειρία προηγούμενων ετών είναι απαγορευτική.

Ας μιλήσουμε λοιπόν ήρεμα και απλά. Δεν χρειάζεται να μιμούμαστε το απορία ψάλτου βηξ.

Οι πολίτες απαιτούν όσο ποτέ καθαρές απαντήσεις.

Ο διάλογος του ΠΑΣΟΚ με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, είναι από σήμερα απαραίτητος. Η επιλογή της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές είναι φυσικά δεδομένη.

Όμως ο ειλικρινής και ανοιχτός διάλογος, θα έχει δύο θετικά αποτελέσματα.

• Πρώτον, θα δυναμώσει την αντιπολίτευση μας, απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές.

• Δεύτερον, θα αναζητήσει από τώρα την δυνατότητα συμφωνιών και προγραμματικών συγκλίσεων, αποδυναμώνοντας αποτελεσματικά το ψευτοδίλημμα Μητσοτάκης ή χάος.

• Τρίτον, θα δώσει αισιοδοξία στον κόσμο της παράταξης, για την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας.

Αλήθεια χάσαμε ή κερδίσαμε από την κοινή παρουσία όλων στην εκδήλωση για το περιβάλλον στο Σεράφειο;

Προφανώς το συμπέρασμα ήταν θετικό. Γιατί ακολούθησε η αποδοχή της πρότασης του Χάρη Δούκα και η κοινή πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ -ΣΥΡΙΖΑ -Νέας Αριστεράς για το περιβάλλον, στην Βουλή.

Αλλά και ανάλογες πρωτοβουλίες υπήρξαν ήδη για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους ή την διερεύνηση σκανδάλων της ΝΔ στην Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Δεν έχει ανάγκη από μισόλογα, ή δισταγμούς.

Βέβαια πρώτο μας μέλημα παραμένει η Νίκη στις εκλογές. Η δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος στην κοινωνία ,που θα φέρει την ανατροπή.

Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση.

Το Συνέδριο μας προσφέρει την ευκαιρία για ένα δυνατό και αποφασιστικό βήμα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές.

Αρκεί να είναι ανοιχτό, πολιτικό, βαθιά δημοκρατικό. Όχι αναμέτρηση μηχανισμών.

Η εσωτερική εικόνα του κόμματος μας, πρέπει να αντιστοιχεί στην νέα, βαθιά δημοκρατική και θεσμική διακυβέρνηση που επαγγελλόμαστε.

Αυτό θα δυναμώσει την συστράτευση όλων και την κοινή πορεία που απαιτείται στην τελική πορεία για τις εκλογές.

(Ο Χρήστος Πρωτόπαπας είναι πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)