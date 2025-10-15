Για την μεταφορά χρημάτων το σύστημα των τραπεζών ζητάει πλέον το πλήρες όνομα όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία όταν πρόκειται για επιχείρηση.

Σημαντικές αλλαγές στις μεταφορές χρημάτων έφερε το σύστημα επαλήθευσης δικαιούχου για τις μεταφορές χρημάτων, που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, καθώς απαιτεί εκτός από το ΙΒΑΝ του δικαιούχου να αναγράφεται και το πλήρες όνομα.

Για την μεταφορά χρημάτων το σύστημα των τραπεζών ζητάει πλέον το πλήρες όνομα όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία όταν πρόκειται για επιχείρηση.

Όπως γράφει η «Καθημερινή» σήμερα από τα 1,7 εκατ. συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τις 9 Οκτωβρίου, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή η υπηρεσία ταυτοποίησης του δικαιούχου (Verification of Payee/VoP) έως χθες, το 31% απορρίφθηκε. Αιτία ήταν ότι το ΙΒΑΝ δεν ταίριαζε με το όνομα του δικαιούχου, υποχρεώνοντας όσους ήθελαν να αποστείλουν χρήματα να επαναλάβουν τη συναλλαγή, αφού προηγουμένως έλεγξαν την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου των χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με τη στροφή των τραπεζών στα ηλεκτρονικά μέσα και τα συνεχόμενα λουκέτα σε υποκαταστήματα είναι να αποκλείονται εκατομμύρια άνθρωποι από το τραπεζικό σύστημα, ακόμη και για απλές καθημερινές συναλλαγές.

Σήμερα, αναλήψεις κάτω των 900 ευρώ, καταθέσεις και πληρωμές λογαριασμών μικρότερων των 2.000 ευρώ, αλλά και μεταφορές χρημάτων εντός του ίδιου τραπεζικού δικτύου δεν μπορούν να γίνουν στα γκισέ των τραπεζών αλλά μόνο μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών.

Οι ψηφιακά αδύναμοι ή οι εντελώς αναλφάβητοι δυσκολεύονται πια σε πολλά περισσότερα από το να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

11,1% του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών δεν χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 2024

13,1% των νοικοκυριών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους

33,7% δεν έκανε χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μάλιστα την ώρα που οι τράπεζες μειώνουν τα υποκαταστήματα δραστικά και βάζουν λουκέτα, ενώ βάζουν δυσκολίες στις συναλλαγές των πολιτών μέσα στα καταστήματα, η κυβέρνηση ζητάει όλο και περισσότερες συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά, όπως για παράδειγμα η πληρωμή ενοικίου κάθε μήνα.

Ο νέος έλεγχος για το IBAN

Οπως εξηγεί σε ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, τα αποτελέσματα του ελέγχου, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην τράπεζα του δικαιούχου της μεταφοράς πίστωσης, θα είναι τα ακόλουθα και θα συνοδεύονται με κάποιο λεκτικό μήνυμα, όπως ενδεικτικά:

1. Ταιριάζει: Το όνομα του δικαιούχου ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού που έδωσε ο εντολέας του εμβάσματος.

2. Δεν ταιριάζει: Το όνομα του δικαιούχου δεν ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού που έδωσε.

3. Δεν ταιριάζει πλήρως: Το όνομα του δικαιούχου που έδωσε ο εντολέας ταιριάζει πολύ αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που έδωσε η τράπεζα του δικαιούχου.

4. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη λόγω του ότι π.χ. ο λογαριασμός είναι κλειστός ή ανύπαρκτος ή λόγω του ότι εμφανίστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως ότι η τράπεζα του δικαιούχου δεν υποστηρίζει την υπηρεσία, κ.λπ.

Μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων η τελική επιλογή εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης του εμβάσματος επαφίεται στον εντολέα της συναλλαγής.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα λάθη στις μεταφορές χρημάτων, ειδικά στις άμεσες πληρωμές (instant payments), όπου η εντολή εκτελείται σε 1-2 δευτερόλεπτα. Η υπηρεσία ταυτοποίησης του δικαιούχου εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος στέλνει χρήματα σε τράπεζα του εξωτερικού θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του παραλήπτη των χρημάτων στα λατινικά (π.χ. όπως αναγράφονται στο διαβατήριο), διαφορετικά η συναλλαγή θα απορρίπτεται.