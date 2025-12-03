Με υπουργική απόφαση θα δημοσιοποιούνται οι συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες μπορούν να εγκατασταθούν σταθμοί ΑΠΕ με ορίζοντα το 2050.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του νέου νομοσχεδίου για τη «Ρύθμιση της δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα» εισάγει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα σχεδιάζει και θα οργανώνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) τα επόμενα χρόνια.

Με το άρθρο 69 θεσπίζεται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των περιοχών που είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής πράσινης ενέργειας και των υποδομών που τους συνοδεύουν, όπως δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά προκύπτει από υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητά από τα κράτη-μέλη έναν ξεκάθαρο και συντονισμένο σχεδιασμό για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της επόμενης δεκαετίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο θα πρέπει να καθορίσει ποιες χερσαίες, θαλάσσιες ή υπόγειες περιοχές έχουν το κατάλληλο δυναμικό για ανάπτυξη ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη πόση ενέργεια μπορούν να παράγουν οι διάφορες τεχνολογίες – αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κ.λπ. Παράλληλα, θα εξετάζεται η μελλοντική ζήτηση ενέργειας, οι δυνατότητες του συστήματος να ανταποκρίνεται σε περιόδους αυξημένης ή μειωμένης κατανάλωσης και η ύπαρξη ή ανάγκη δημιουργίας δικτύων και αποθηκευτικών υποδομών που θα στηρίξουν αυτή τη μετάβαση.

Η νέα διάταξη, που προστίθεται στο άρθρο 33 του ν. 4936/2022, προβλέπει ότι με υπουργική απόφαση θα δημοσιοποιούνται οι συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες μπορούν να εγκατασταθούν σταθμοί ΑΠΕ με ορίζοντα το 2050. Σε αυτές τις περιοχές θα αποτυπώνονται βασικά στοιχεία, όπως το υφιστάμενο δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας, οι σταθμοί που ήδη λειτουργούν ή βρίσκονται υπό αδειοδότηση, καθώς και οι υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σημαντικό είναι ότι η χαρτογράφηση αυτή δεν θα μένει σταθερή. Θα μπορεί να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά κατά την ανανέωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα θα μπορεί να προσαρμόζει τον ενεργειακό της σχεδιασμό στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις ανάγκες της αγοράς και τις κλιματικές προκλήσεις, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει σε τροχιά επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για το 2050.