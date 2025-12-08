Με μικρές αλλαγές στην θερμοκρασία, χρήση, μόνωση και συντήρηση, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 30 - 50% της ενέργειας που ξοδεύετε κάθε μήνα.

Η θέρμανση του νερού στο σπίτι αποτελεί συνήθως τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή κατανάλωσης ενέργειας μετά τη θέρμανση και τον κλιματισμό.

Η σωστή χρήση του θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς σας και να αυξήσει την απόδοση του συστήματος.

Ακολουθούν πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα.

1. Χρησιμοποιήστε λιγότερο ζεστό νερό

Η καθημερινή χρήση ζεστού νερού για ντους, πλυντήριο ρούχων ή πιάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Μικρές αλλαγές όπως μικρότερη διάρκεια ντους, πλύσιμο ρούχων με κρύο ή χλιαρό νερό και χρήση αποδοτικών βρυσών και ντους μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση έως 30%.

2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα

Η ιδανική θερμοκρασία για οικιακή χρήση είναι περίπου 49–50°C. Αν ο θερμοσίφωνας είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία, σπαταλάτε ενέργεια χωρίς λόγο. Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία, μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος και μειώνεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων.

3. Μόνωση θερμοσίφωνα και σωληνώσεων

Η θερμική απώλεια από τον θερμοσίφωνα και τις σωληνώσεις μπορεί να φτάσει έως 25% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού. Τοποθετώντας μονωτικό κάλυμμα γύρω από τον θερμοσίφωνα και μονώνοντας τις σωληνώσεις μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα.

4. Συντήρηση και καθαρισμός του θερμοσίφωνα

Οι θερμοσίφωνες συσσωρεύουν ιζήματα και άλατα, που μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν την κατανάλωση. Η συντήρηση του θερμοσίφωνα μία φορά τον χρόνο και η αφαίρεση ιζημάτων μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του και να μειώσει την ενέργεια που χρειάζεται για θέρμανση νερού.

5. Αντικατάσταση παλαιού θερμοσίφωνα

Οι παλιοί θερμοσίφωνες συχνά καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από τα σύγχρονα αποδοτικά μοντέλα. Αν ο θερμοσίφωνας σας είναι πάνω από 10–15 χρονών, η επένδυση σε έναν ενεργειακά αποδοτικό θερμοσίφωνα μπορεί να αποδώσει οικονομικά σε λίγα χρόνια.

6. Χρήση χρονοδιακόπτη ή έξυπνου θερμοστάτη

Η τοποθέτηση χρονοδιακόπτη ή η χρήση έξυπνου θερμοστάτη επιτρέπει στον θερμοσίφωνα να λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον ρυθμίσετε να θερμαίνει νερό πριν τα πρωινά ντους και πριν το βράδυ, αποφεύγοντας την σπατάλη ενέργειας κατά τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται.

7. Σκεφτείτε τον ηλιακό θερμοσίφωνα

Αν έχετε χώρο στην ταράτσα ή στον κήπο, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μηδέν το κόστος για θέρμανση νερού το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος. Ο συνδυασμός ηλιακού και ηλεκτρικού θερμοσίφωνα παρέχει ασφάλεια και οικονομία όλο τον χρόνο.

8. Παρακολούθηση της κατανάλωσης

Αν έχετε δυνατότητα, μετρήστε την κατανάλωση ενέργειας του θερμοσίφωνα με ένα έξυπνο μετρητή. Αυτό σας δίνει εικόνα για το πότε και πόση ενέργεια χρησιμοποιείται, και σας βοηθά να εντοπίσετε περιττές σπατάλες.

9. Κλείνετε τις βρύσες σωστά

Ένα απλό μέτρο, όπως να μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή ενώ σαπουνίζετε τα χέρια ή πλένετε πιάτα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ζεστού νερού.

Πηγή: Energy Saver Guide 2022