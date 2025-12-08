Μια ακόμη τραγωδία που υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο το ανθρώπινο κόστος της παράτυπης μετανάστευσης και της απελπισίας που ωθεί ανθρώπους να ρισκάρουν τη ζωή τους.

Ακόμη 15 μετανάστες φέρεται να αγνοούνται μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 17 σορούς και δύο διασωθέντες, 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας τις απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββάτου

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 34 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης τις βραδινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου 2025.

Όπως κατέθεσαν οι δύο διασωθέντες που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, την επόμενη ημέρα η λέμβος έμεινε ακυβέρνητη λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα 15 επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα, όπου έκτοτε αγνοούνται.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διεξάγονται έρευνες προς εντοπισμό τους από παραπλέοντα πλοία.