Ο Ελουασβίλι καταζητείται από τις 30 Σεπτεμβρίου για «ενεργητική διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εισαγγελέων του Βελγίου εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ιταλό σύμβουλο και επιχειρηματία Ελιάου Ελουασβίλι, 60 ετών, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι ενήργησε για λογαριασμό της ισραηλινής εταιρείας στρατιωτικής και αμυντικής τεχνολογίας Elbit Systems σε σειρά σημαντικών συμβάσεων με υπηρεσία του ΝΑΤΟ που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Le Soir, La Lettre, Follow the Money και Knack, ο Ελουασβίλι καταζητείται από τις 30 Σεπτεμβρίου για «ενεργητική διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής έρευνας που εξελίσσεται σε Βέλγιο, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ελβετία, Λουξεμβούργο και Ρουμανία.

Η δημοσιογραφική έρευνα αναφέρει ότι ο Ιταλός επιχειρηματίας φέρεται να δραστηριοποιήθηκε μέσω ενός δικτύου εταιρειών με έδρα τη Λιθουανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η ελληνική εταιρεία του Ελιάου Ελουασβίλι είναι η ARELCO EUROPE MANAGEMENT CONSULTANCIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ήδη από το καλοκαίρι, εσωτερικές πηγές του ΝΑΤΟ είχαν οδηγήσει στην αναστολή 15 συμβάσεων, εκ των οποίων οι 13 είχαν ανατεθεί στην Elbit και τη θυγατρική της Orion Advanced Systems, και αφορούσαν πυρομαχικά, προωθητικές γομώσεις, αντίμετρα και εξαρτήματα αεροπορικού εξοπλισμού. Μεταξύ των «παγωμένων» φακέλων περιλαμβάνεται και τμήμα του προγράμματος, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των περιπολικών σκαφών του Πορτογαλικού Ναυτικού. Σε εσωτερικό σημείωμα της 31ης Ιουλίου, η επικεφαλής του προγράμματος πυρομαχικών της εμπλεκόμενης υπηρεσίας του ΝΑΤΟ, NSPA, Σελίν Ντανιελίν, έκανε λόγο για «σοβαρές καταγγελίες» και «παρατυπίες στις αναθέσεις», προειδοποιώντας ότι η διαδικασία προμηθειών είχε καταστεί «μη λειτουργική».

Η έρευνα αγγίζει και ένα δίκτυο πρώην στελεχών της NSPA που στράφηκαν στη συμβουλευτική, τα οποία κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για να διευκολύνουν συμβάσεις για συγκεκριμένες εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται ο Βέλγος Γκι Μοεράερτ, πρώην στέλεχος του τομέα πυρομαχικών της NSPA, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, έπειτα από έξι μήνες προφυλάκισης για κατηγορίες που κυμαίνονται από διαφθορά έως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ανακριτές εξετάζουν εάν συνεργάστηκε με τον Ελουασβίλι για την εξασφάλιση συμβολαίων της Elbit αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης ο Τούρκος επιχειρηματίας Ισμαήλ Τερλεμέζ, πρώην συνεργάτης της NSPA και νυν διευθύνων σύμβουλος της Arca Defense. Είχε ερευνηθεί από το FBI σχετικά με σύμβαση για εκρηκτικά TNT προς τον αμερικανικό στρατό και συνελήφθη στις 13 Μαΐου στις Βρυξέλλες, προτού αφεθεί ελεύθερος τον Ιούλιο, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε τις κατηγορίες. Η υπόθεση προκαλεί έντονη αμηχανία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η Elbit αποτελεί βασικό προμηθευτή σε πολλά προγράμματα του ΝΑΤΟ, από τα συστήματα αυτοπροστασίας για τα ολλανδικά ελικόπτερα H225M έως τα αντίμετρα για τα C-390 και τον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιαστικών A330 MRTT. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η Elbit κινδυνεύει να τεθεί στη «μαύρη λίστα» της NSPA ως απαγορευμένος προμηθευτής.

Η Elbit Systems, απαντώντας στα τέσσερα μέσα, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει «εκτεταμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης» και συνεργάζεται με την NSPA. Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό.