Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς όταν αγοράζουν βρεφικό γάλα.

Ο ΕΟΦ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση σχετικά με το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει συνδεθεί με κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη που το κατανάλωσαν.

Παρότι το προϊόν δεν διακινείται επίσημα στην Ελλάδα, μπορεί να αγοραστεί μέσω διαδικτύου – ακόμη και από μεγάλες πλατφόρμες όπως το Amazon.com – γεγονός που καθιστά πιθανή την είσοδό του στη χώρα.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές:

Να μην προμηθευτούν ή χρησιμοποιήσουν το προϊόν, ανεξαρτήτως παρτίδας.

Αν το έχουν ήδη στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν σε καμία περίπτωση.

Να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ για τυχόν εντοπισμό του.

Ο οργανισμός επισημαίνει για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη αξιόπιστες πηγές – όπως το διαδίκτυο – μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η προειδοποίηση εκδόθηκε κατόπιν ενημέρωσης του ΕΦΕΤ.