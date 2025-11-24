Με επιστολή τους οι παιδίατροι ζητούν από τον ΕΟΦ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εμβολιαστικού προγράμματος.

Με δημόσια επιστολή της στον ΕΟΦ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκκου, και ειδικότερα στο Prevenar 20.

Όπως επισημαίνουν οι παιδίατροι, το φαινόμενο που οφείλεται πιθανότατα εν μέρει και στις παράλληλες εξαγωγές, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εμβολιασμού βρεφών, μικρών παιδιών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Οι γιατροί προειδοποιούν πως η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προκαλεί αναστάτωση στους γονείς που αδυνατούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους έγκαιρα, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση στο ιατρικό προσωπικό, που καθημερινά καλείται να διαχειριστεί αγανακτισμένους γονείς και ακυρώσεις ραντεβού.

«Θεωρούμε επιβεβλημένη τη λήψη άμεσων μέτρων και προτείνουμε: