Διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δε φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει για την ανάκληση από την αγορά του προϊόντος συμπυκνωτής οξυγόνου «VT- BLISS 5LT» (Ref. ZY-5AF/13-2-039) της κατασκευάστριας εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δε φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του κατασκευαστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικο. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.