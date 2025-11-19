Σύμφωνα με τον ΕΟΦ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ROSITA COD LIVER OIL της εταιρείας ROSITA, μετά από σχετική ενημέρωση ότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ.

Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία TLogistics, Ολλανδίας.

Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί και διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας