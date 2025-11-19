Η ανακοίνωση της NESTLE για την ανάκληση επίμαχης παρτίδας, σύσταση στους γονείς να την το δώσουν στα μωρά.

Οι αρχές του Λουξεμβούργου προχώρησαν σε ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος της Nestlé, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι το προϊόν μπορεί να έχει επιμολυνθεί με επικίνδυνα βακτήρια. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων του Λουξεμβούργου (ALVA) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση και ζήτησε την άμεση απομάκρυνση από την αγορά του προϊόντος «NAN EXPERT PRO sans lactose», το οποίο διατίθεται σε συσκευασία 400 γραμμαρίων. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συσκευασία με barcode 8445291272521. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ALVA, η πιθανή παρουσία βακτηρίων καθιστά το προϊόν επικίνδυνο για κατανάλωση, ιδιαίτερα για βρέφη που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Αυτό είναι το βρεφικό γάλα που ανακαλείται παρτίδα του

Η Nestlé ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση του βρεφικού γάλακτος NAN EXPERT Pro χωρίς λακτόζη, λόγω πιθανής επιμόλυνσης με το επικίνδυνο βακτήριο Cronobacter spp., το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε βρέφη. Οι αρχές και η εταιρεία καλούν τους γονείς να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος και να το απορρίψουν, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζει εμφανή αλλοίωση. Αν και το κουτί μπορεί να διατηρηθεί, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να το ανταλλάξουν.

NAN EXPERT Pro sans lactose

Συσκευασία: 400 g

Ημερομηνία Ανάλωσης (Best Before): Ιούνιος 2027

Αριθμός παρτίδας: L-51520346AC (αναγράφεται στη βάση της συσκευασίας)

Περίοδος διάθεσης: 13 Ιουνίου 2025 – 13 Νοεμβρίου 2025

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η ανάκληση γίνεται για προληπτικούς λόγους, ωστόσο η παρουσία του Cronobacter spp. αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για βρέφη, καθώς μπορεί να προκαλέσει σηψαιμία, μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές επιπλοκές.