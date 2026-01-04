«Το πολύωρο Μπλακ Άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια εκθέτει διεθνώς την Ελλάδα» τονίζει μεταξύ άλλων.

Σε δήλωση του Συντονιστή του Τμήματος Μεταφορών & Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας», Καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλου, αναφέρεται:

«Μπλακ Άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών - Η επίσημη εκδοχή για το Μπλακ Άουτ

Η επίσημη εκδοχή, μέχρι τώρα, για το Μπλακ Άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, αναφέρει ως αιτία μια αστοχία, ένα τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή, στο FIR Αθηνών που προκάλεσε διακοπή στις ασύρματες επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τους πιλότους. Με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η ασφαλής καθοδήγηση των πτήσεων από τους Πύργους Ελέγχου και γι’ αυτό να διακοπούν οι πτήσεις επί ώρες.

Το πολύωρο Μπλακ Άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια εκθέτει διεθνώς την Ελλάδα και γεννά εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών στη χώρα μας. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφήνει πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, βαριές θεσμικές σκιές και μια τεράστια οικονομική ζημιά, πέρα από την προφανώς αρνητική για τη χώρα επιχειρησιακή διάσταση του.

Ουδείς έχει αναλάβει την ευθύνη – Ανενημέρωτοι οι ελεγκτές

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δήλωσε ότι η ΥΠΑ δεν ενημέρωσε τους ελεγκτές για τα αίτια της βλάβης, παρά την προσπάθεια του προσωπικού να διαχειριστεί την κρίση σε πραγματικό χρόνο. Προσέθεσε δε με νόημα:

«Περιμένουμε να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για το σημερινό περιστατικό. Για άλλη μια φορά η χώρα διασύρεται διεθνώς και η οικονομική ζημιά υπολογίζεται σε πολλά εκατ. ευρώ».

Αναπάντητα ερωτηματικά

Τα αναπάντητα ερωτηματικά, στα οποία η κυβέρνηση καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις, είναι τα εξής:

1. Πώς γίνεται και ένα κρίσιμο σύστημα εθνικής υποδομής να αποδεικνύεται τόσο ευάλωτο και να καταρρέει;

2. Γιατί δεν υπάρχει εφεδρικό σύστημα αποκατάστασης των ασύρματων επικοινωνιών;

3. Τι μέτρα ελήφθησαν ώστε να αποφευχθεί το Μπλακ Άουτ, με δεδομένο ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις από θεσμικούς και τεχνικούς φορείς, όπως ο ΕΔΟΣΑΑΜ, ότι τα συστήματα επικοινωνιών και επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα βασίζονται σε υποδομές παλαιάς τεχνολογίας, με περιορισμένες εφεδρείες και μειωμένη αντοχή σε αστοχίες;

4. Το Μπλακ Άουτ, εφόσον υπήρξαν προειδοποιήσεις, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως «ατυχές συμβάν», ούτε και ως ένα μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα. Αντίθετα, πρόκειται για προαναγγελθέν περιστατικό. Με αυτό το δεδομένο, πότε θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης;

5. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να διασκεδαστεί η διάχυτη εντύπωση της έλλειψης ασφάλειας στις αερομεταφορές;».