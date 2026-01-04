Η νεαρή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή Sing For Greece μιλώντας για το κομμάτι «Χάνομαι» με το οποίο δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Η Marseaux βρίσκεται ανάμεσα στους 28 συμμετέχοντες για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η νεαρή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή Sing For Greece μιλώντας για το κομμάτι «Χάνομαι» με το οποίο δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

«Είχα δηλώσει ξανά συμμετοχή το 2020 αλλά δεν ήταν καλά προετοιμασμένη, ήταν της στιγμής. Τώρα πήγαμε πιο προσεγμένα με περισσότερη έμπνευση. Το έβλεπα όταν ήμουν μικρή και έλεγα στη μαμά μου: “Κάποια στιγμή θα πάω στη Eurovision”», εξομολογήθηκε η Marseaux.

Για το τραγούδι της «Χάνομαι» είπε: «Το κομμάτι είναι δυναμικό, μιλάει για τη νοσταλγία, την ανεμελιά του παλιού μας εαυτού. Επειδή κι εγώ τώρα μεγαλώνω σιγά σιγά, το νιώθω πολύ αυτό το διάστημα, με συγκινεί πολύ… Κάθε φορά που το τραγουδάω κλαίω», εξομολογήθηκε η Marseaux.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfg0u3t0ch15?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Marseaux ξεχώρισε μέσα από τη σύγχρονη pop και alternative σκηνή, κυρίως μέσω των social media. Έγινε γνωστή με τραγούδια που μιλούν ανοιχτά για συναισθήματα, ανασφάλειες και προσωπικές εμπειρίες, αγγίζοντας ιδιαίτερα το νεανικό κοινό. Με χαρακτηριστική αισθητική, αυθεντικό λόγο και μελωδικό ύφος, κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μουσική.

Τη φετινή σεζόν την απολαμβάνουμε στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή στο Κέντρο Αθηνών, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.