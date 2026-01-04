«Κουβαλάω τον θρύλο!» δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Οι 28 φιναλίστ για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision 2026 συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή Sing for Greece με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Ανάμεσά τους και ο Good Job Nicky με το τραγούδι Dark side of the moon. Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη αναφέρθηκε στην οικογένειά του, σχολιάζοντας την πορεία του πατέρα του.

«Κουβαλάω τον θρύλο! Θέλω κι εγώ να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος. Δεν θα έλεγα ότι κουβαλάω βάρος, αλλά μια ωραία ευθύνη απέναντι στη μουσική και μου αρέσει αυτό», είπε για τον Γιάννη Πάριο ο Good Job Nicky.

«Το τραγούδι μιλά για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια, δεν θέλει χρόνο, θέλει ταχύτητα. Πρέπει να πέσει με τα μούτρα», πρόσθεσε ο νεαρός καλλιτέχνης.

Σε ερώτηση της Μπέττυς Μαγγίρα για τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε όταν του ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ η πρόκρισή του στους 28 φιναλίστ, ο Good Job Nicky απάντησε: «Πρώτα πήρα τη μαμά, μετά τον αδελφό μου τον Μιχαήλ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffzgqlvut1t?integrationId=40599y14juihe6ly}