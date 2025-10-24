Τι εντόπισαν οι Αρχές στη σκόνη κουρκουμά και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανάκλησή του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων για την ανάκληση ακατάλληλου μπαχαρικού μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας. Η ανάκληση αφορά σκόνη κουρκουμά που σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) με αριθμό 2025.8148 κυκλοφορεί και στην χώρα μας.

Η Ιταλία προχώρησε στην κοινοποίηση συναγερμού στις 22 Οκτωβρίου, έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά, κατά τον οποίο εντοπίστηκε σαλμονέλα σε δείγμα κουρκουμά. Το προϊόν έχει προέλευση από την Ινδία και έχει διανεμηθεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί μέσω του RASFF.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί σκόνη κουρκουμά ιδίως προϊόντα ινδικής προέλευσης ή χωρίς σαφή σήμανση προέλευσης καλούνται να μην τα καταναλώσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση των παρτίδων. Ο ΕΦΕΤ έχει ενημερωθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου RASFF και αναμένεται να προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και πιθανές ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά, εφόσον εντοπιστούν οι ύποπτες παρτίδες.

H προειδοποίηση ανάκλησης από το σύστημα RASFF

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γαστρεντερικές λοιμώξεις, με συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια, κοιλιακούς πόνους και εμετό. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες.

Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα. Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.