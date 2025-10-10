Τι έδειξαν οι έλεγχοι και αποφασίστηκε η ανάκληση αυτής της σοκολάτας, ποιοι καταναλωτές μπορούν να την φάνε άφοβα.

Οι γαλλικές Αρχές Ασφάλειας ανακοίνωσαν την ανάκληση ακατάλληλης μαύρης σοκολάτας.

Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά την μαύρη σοκολάτα Dessert Noir Corsé 200g της εταιρείας Carrefour Original. Η ειδοποίηση ανάκλησης πάρθηκε καθώς όπως διαπιστώθηκε από δειγματοληπτικούς ελέγχους επειδή ενδέχεται να έχει συσκευαστεί σε λάθος περιτύλιγμα, αυτό δηλαδή της σοκολάτας dessert praliné, με αποτέλεσμα να περιέχει δύο αλλεργιογόνα συστατικά που δεν αναγράφονται στην ετικέτα γάλα και φουντούκι.

Το γεγονός ότι ενδέχεται να περιέχει μη δηλωμένες αλλεργιογόνες ουσίες (γάλα και ξηρούς καρπούς) αποτελεί κίνδυνο για άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ή στα φουντούκια. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες ανάκλησης οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν εάν είναι αλλεργικοί ή έχουν δυσανεξία στο γάλα ή στους ξηρούς καρπούς.

Αυτή είναι η μαύρη σοκολάτα που ανακαλείται

Όνομα προϊόντος: Dessert Noir Corsé 200g (σοκολάτα για γλυκά – μαύρη, έντονη)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κωδικός GTIN: 3245412418136

Αριθμός παρτίδας: L21

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 31/07/2026

Διάστημα πώλησης: Από 22/08/2025 έως 09/10/2025

Συσκευασία: 200 γραμμάρια

Σημεία πώλησης: Καταστήματα Carrefour

Η ανάκληση αφορά την Γαλλία όμως οι επίμαχες σοκολάτες κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.