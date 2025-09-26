Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκληση της μπάρας.

Ανακαλείται γνωστή μπάρα πρωτεΐνης καθώς μετά από ελέγχους εντοπίστηκε μη δηλωμένο αλλεργιογόνο.

Ειδικότερα με ειδοποίηση που αναρτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ενημερωθήκαμε για την ανάκληση της μπάρας πρωτεΐνης Healthy Fit Hazelnut Nougat Vegan Protein Bar.

Η ειδοποίηση έγινε από τις Ολλανδικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων με την αιτιολογία της έλλειψης προειδοποίησης για αλλεργιογόνο μουστάρδας στην ετικέτα. Το προϊόν περιέχει απομονωμένο πρωτεϊνικό συμπύκνωμα κανόλα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε άτομα με αλλεργία στη μουστάρδα.

Η ανάκληση αφορά όλες τις παρτίδες και ημερομηνίες λήξης, ενώ οι καταναλωτές που έχουν αλλεργία στη μουστάρδα δεν πρέπει να καταναλώσουν το προϊόν. Η αρμόδια αρχή προειδοποιεί για την προσοχή όλων όσοι το έχουν αγοράσει.

Η ανάκληση μέχρι στιγμής δεν αφορά την Ελλάδα.

