Ανακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές παρτίδα ξηρής ρίγανης από την Τουρκία λόγω ανίχνευσης αλκαλοειδών της πυρρολιζιδίνης (pyrrolizidine alkaloids), χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο ήπαρ και έχουν καρκινογόνες ιδιότητες.

Η παρτίδα εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο στην αγορά στην Ουγγαρία, η οποία και εξέδωσε ενημέρωση για ανάκληση του προϊόντος από τους καταναλωτές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF).

Τα αλκαλοειδή της πυρρολιζιδίνης υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/915 για τα τρόφιμα, καθιστώντας το προϊόν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί την συγκεκριμένη ρίγανη καλούνται να μην την καταναλώσουν και να την επιστρέψουν ή να την απορρίψουν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/915, υπάρχουν ανώτατα όρια για την παρουσία τους σε τρόφιμα, τα οποία στην συγκεκριμένη παρτίδα ξεπεράστηκαν. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συμπτώματα ή ασθένειες σε καταναλωτές. Το προϊόν ανακαλείται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μέχρι στιγμής η προειδοποίηση δεν αφορά την Ελλάδα.

H παρουσία αλκαλοειδών πυρρολιζιδίνης (Pyrrolizidine Alkaloids) στα τρόφιμα, χαρακτηρίζονται ως δυνητικός κίνδυνος υγείας λόγω της αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης καρκινογενέσεων που μπορεί να προκαλέσει η συστηματική τους πρόσληψη. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα τοξινών που παράγονται από διαφορετικά φυτικά είδη και μπορούν να εισέλθουν ακούσια στην τροφική αλυσίδα. Τα κυριότερα τρόφιμα που απαντώνται είναι το μέλι, το τσάι, λοιπά βότανα και τα αφεψήματά τους καθώς και προϊόντα αυτών. Επίσης, η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής που βασίζονται σε φυτά που παράγουν αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης (ή που έχουν επιμολυνθεί απο αυτά) θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίπεδα έκθεσης που προκαλούν βραχυπρόθεσμη τοξικότητα με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Tα ηπατοτοξικά αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης εγκυμονούν κινδύνους για ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις, νόσους του ήπατος και έντονες αλλεργίες.