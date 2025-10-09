Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκληση αυτού του προϊόντος από τα JUMBO.

Η εταιρεία JUMBO προχώρησε στην ανάκληση γκρι ταπετσαρίας, που πωλούνταν κυρίως διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου www.e-jumbo.gr, μετά από έλεγχο που έδειξε ότι περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHP). Η συγκεκριμένη χημική ουσία μπορεί να βλάψει την υγεία και να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, καθιστώντας τη χρήση του προϊόντος επικίνδυνη.

Η ανακοίνωση ανάκλησης γνωστοποιήθηκε σήμερα στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται η ταπετσαρία είναι κινεζικής προέλευσης και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, δεν συμμορφωνόταν με τον Κανονισμό REACH, ο οποίος καθορίζει τα όρια ασφαλών χημικών ουσιών στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Αυτή είναι η ταπετσαρία που ανακλήθηκε

Η σήμανση ακαταλληλότητας έγινε από την Κύπρο. Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Η ανάκληση τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Ιουλίου, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας προϊόντων.

H ενημέρωση ανάκλησης στο RAPEX