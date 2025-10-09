Το 1566 έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα περισσότερα από 100 διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα των δομών υγείας σε όλη τη χώρα.

Από τις 15 Ιουλίου, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε μία σημαντική αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πολιτών, με τη λειτουργία του νέου ενιαίου αριθμού 1566 και της ψηφιακής πλατφόρμας 1566.gov.gr.

Πρόκειται για έναν πολυκαναλικό μηχανισμό επικοινωνίας, που έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα περισσότερα από 100 διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα των δομών υγείας σε όλη τη χώρα.

Αντί λοιπόν για τα 100+ ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα, τώρα υπάρχει μία γραμμή, μία πλατφόρμα, πολλές δυνατότητες.

Τι μπορείς να κάνεις μέσω 1566

Κλείνεις ραντεβού σε νοσοκομεία και μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Μαθαίνεις εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων.

Ενημερώνεσαι για προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς.

Ζητάς πληροφορίες για Φάρμακα Υψηλού Κόστους και ταξιδιωτική ιατρική.

Υποβάλλεις παράπονα ή καταγγελίες.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι δωρεάν.

Πώς κάνεις αίτημα online

Μπες στο 1566.gov.gr και επέλεξε «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση».

