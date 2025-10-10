Το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 και οι απαντήσεις που δίνει για ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ.

Το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει πλέον ενιαία και άμεση επικοινωνία με το Δημόσιο.

Μέσω του 1555, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν για δέκα φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων: e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας (Εργασιακές Σχέσεις), ΝΑΤ, ΤΕΚΑ, ΜΤΠΥ, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται στην ελληνική νοηματική γλώσσα, μέσω βιντεοκλήσης στην πλατφόρμα 1555.gov.gr

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ψηφιακής αναβάθμισης του 1555 και αξιοποιεί σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους.

Από τον Ιούλιο του 2021, το τηλεφωνικό κέντρο έχει απαντήσει πάνω από 12,8 εκατομμύρια κλήσεις, ενώ έχουν κατατεθεί περισσότερα από 93.000 ψηφιακά αιτήματα.

Μόνο το 2025, υποβλήθηκαν 25.000 ψηφιακά αιτήματα, με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς.

Ο μέσος χρόνος αναμονής των πολιτών είναι μόλις 17 δευτερόλεπτα, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματική λειτουργία, την οργανωτική επάρκεια και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πώς γίνεται η Ψηφιακή Εξυπηρέτηση

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για θέματα που αφορούν ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και άλλους φορείς, μέσα από την υπηρεσία Ψηφιακής Εξυπηρέτησης στο 1555.

Online εξυπηρέτηση - Βήμα - Βήμα η διαδικασία

Τα βήματα προκειμένου να μπείτε online είναι απλά: