Το πρόβλημα που εντοπίστηκε και αποφασίστηκε η ανάκληση των παρτίδων.

Οι γερμανικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην ανάκληση ακατάλληλου αναψυκτικού ενεργειακού ποτού καθώς διαπιστώθηκε κατόπιν σχετικών ελέγχων κίνδυνος «έκρηξης».

Eιδικότερα η ανάκληση αφορά το αναψυκτικό ενεργειακό ποτό Booster Energy Drink Physics Fusion Carambola της εταιρείας Darguner Brauerei GmbH σε συσκευασία 500 γρ. με ημερομηνία λήξης στις 28 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ανάκλησης αποφασίστηκε η απόσυρση τεμαχίων καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί πιθανή μόλυνση με ζύμες σε ορισμένα κουτιά.Αυτό οδηγεί σε ζύμωση μέσα στο κουτί, προκαλώντας αύξηση πίεσης και σε δυσμενείς συνθήκες μπορεί να φτάσει μέχρι και σε ρήξη/έκρηξη του κουτιού.

Μάλιστα όπως σημειώνεται στην προειδοποίηση προς τους καταναλωτές «Πιθανός τραυματισμός. ΜΗΝ ανοίγετε διογκωμένα κουτιά να απορριφθούν προσεκτικά. Ακόμα και τα κουτιά που φαίνονται φυσιολογικά αλλά έχουν ως ημερομηνία λήξης (28.07.2026) δεν πρέπει να καταναλωθούν και πρέπει επίσης να απορριφθούν.

Το αναψυκτικό που ανακαλείται