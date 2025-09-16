Σύμφωνα με τον ΕΟΦ η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Την ανάκληση παρτίδας φαρμάκου για την αναιμία και την έλλειψη σιδήρου ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η ανάκληση της παρτίδας 812025 του φαρμακευτικού προϊόντος ANABIFER DIS.INJ.IF 50MG/ML BTx1 (glass type I) VIAL x 10ML με ημερ.λήξης 11/2026, καθώς, παρότι φέρει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας, λόγω κυκλοφορίας της ίδιας παρτίδας σε προηγούμενο χρόνο με ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ, να μην μπορεί να αποζημιωθεί στο πλαίσιο της συνταγογράφησης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία προκειμένου να προβεί σε διορθωτική ενέργεια επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας και

στη συνέχεια να επανακυκλοφορήσει το εν λόγω απόθεμα. Η εταιρεία ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΕ ως ΚΑΚ του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.