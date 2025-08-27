Games
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για γνωστό προϊόν που πωλείται σε πολλές ψηφιακές πλατφόρμες.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ ενημερώνει τους καταναλωτές για την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του NATURA INSIDE beeing young ANTI-AGING HONEY MIX 200mg CBD 2000mg NMN | per 40ml.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο το επίμαχο προϊόν ενώ πωλείται ως καλλυντικό δεν έχει σχετική έγκριση οπότε και δεν επιτρέπεται η πώληση του ως τέτοιο. Το προϊόν αυτό πωλείται ως αντιγηραντικό Μείγμα Μελιού που συνδυάζει NMN (2000 mg) και CBD (200 mg) σε 40 ml καθαρού, φυσικού μελιού ανθέων.

Δείτε την σχετική ειδοποίηση του ΕΟΦ εδώ

