Ο ΕΦΕΤ την ανακαλεί λόγω παρουσίας Σταφυλοκοκκικών Εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE .

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί άμεσα συσκευασμένη μυζήθρα, καθώς διαπιστώθηκαν επικίνδυνες τοξίνες και καλεί τους καταναλωτές, εάν την έχουν προμηθευτεί, να μην την καταναλώσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ” με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Α.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Ε.-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία Σταφυλοκοκκικών Εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.»

Aυτή είναι η μυζήθρα που ανακαλείται