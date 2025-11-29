Το «σκάλισμα» της μύτης δεν είναι τόσο αθώα συνήθεια, δείτε τι κινδύνους επιφυλάσσει για την υγεία.

Μπορεί να είναι μια συνήθεια που κανείς δεν παραδέχεται εύκολα, όμως είναι μια πραγματικότητα για πολλά. Όμως, το σκάλισμα της μύτης κρύβει κινδύνους που συχνά αγνοούμε. Μάλιστα, σύμφωνα με μια παλαιότερη μελέτη, το 91% των ατόμων που απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο παραδέχτηκαν ότι το κάνουν, ενώ μόλις το 75% πίστευε ότι «το κάνουν όλοι» σύμφωνα με το healthstat.gr.

«Το σκάλισμα της μύτης μοιάζει με άλλες επαναλαμβανόμενες συνήθειες, όπως το να σπάει κανείς τα σπυράκια του ή να τρώει τα νύχια του», εξήγησε η ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παιδιών Cristen Cusumano, από το ENT & Allergy Associates στο Oradell του Νιου Τζέρσεϊ. «Αν και αυτές οι συμπεριφορές δεν συνιστώνται ιατρικά, ο κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές είναι αρκετά χαμηλός».

Πόσο επικίνδυνο είναι το να σκαλίζετε τη μύτη σας

Το να σκαλίζετε τη μύτη σας δύσκολα θα σας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι πιθανοί κίνδυνοι, ειδικά για όσους είναι άρρωστοι ή έχουν πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα:

Λοιμώξεις: Τα νύχια μπορεί να προκαλέσουν μικρές αμυχές στον ιστό της ρινικής κοιλότητας και μέσα από αυτές τις μικρές πληγές μπορούν να περάσουν βακτήρια και να προκαλέσουν μόλυνση. Μια μελέτη έδειξε ότι τα άτομα που σκαλίζουν συχνά τη μύτη τους είναι πιο πιθανό να φέρουν το βακτήριο Staphylococcus aureus, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις.

Μετάδοση μικροβίων: Η βλέννα λειτουργεί σαν φίλτρο, παγιδεύοντας σκόνη, βακτήρια και ιούς που εισπνέετε καθημερινά. Αν σκαλίζετε τη μύτη σας, υπάρχει πιθανότητα να μεταδώσετε αυτά τα μικρόβια. Μια μελέτη μάλιστα έδειξε ότι όσοι έχουν αυτή τη συνήθεια μπορεί να συμβάλλουν στη διασπορά του βακτηρίου που ευθύνεται για πολλές περιπτώσεις πνευμονίας.

Τραυματισμός στη ρινική κοιλότητα: Το συχνό σκάλισμα μπορεί να ερεθίσει ή να τραυματίσει τη ρινική κοιλότητα. Σύμφωνα με μελέτες, τα άτομα που παρουσιάζουν ψυχαναγκαστικό σκάλισμα της μύτης (rhinotillexomania) ενδέχεται να εμφανίσουν φλεγμονή και οίδημα των ιστών, που με τον καιρό μπορεί να στενέψει τα ρουθούνια.

Ρινορραγίες: Το συνεχές ξύσιμο μπορεί να τραυματίσει τα λεπτά αιμοφόρα αγγεία μέσα στη μύτη, προκαλώντας αιμορραγία.

Πληγές και φλεγμονές: Η ρινική αιθριτίδα είναι μια φλεγμονή στο άνοιγμα και στο μπροστινό μέρος της ρινικής κοιλότητας, που προκαλείται συνήθως από ήπια λοίμωξη με Staphylococcus. Μπορεί να δημιουργήσει πληγές και επώδυνες εφελκίδες. Επίσης, όταν σκαλίζετε τη μύτη σας, μπορεί να αφαιρέσετε τρίχες από τα θυλάκιά τους, προκαλώντας μικρά σπυράκια ή αποστήματα.

Βλάβη στο ρινικό διάφραγμα: Το διάφραγμα, που χωρίζει τα δύο ρουθούνια, αποτελείται από οστό και χόνδρο. Το συχνό σκάλισμα μπορεί να το τραυματίσει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσει ακόμα και μικρή τρύπα.