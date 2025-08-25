ΕΟΦ: «Καμπανάκι» κινδύνου για συμπληρώματα διατροφής - «Μην τα αγοράζετε»

Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή των καταναλωτών τα παραπάνω προϊόντα, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και να τον ενημερώσουν άμεσα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε «καμπανάκι» κινδύνου για συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας. Ο οργανισμός προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην τα αγοράζουν ούτε να τα καταναλώνουν μέχρι να εξεταστούν περαιτέρω. Η ανακοίνωση τονίζει ότι η κατανάλωση μη εγκεκριμένων ή αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, και καλεί σε αυξημένη προσοχή κατά την αγορά συμπληρωμάτων.

ΕΟΦ: Μην χρησιμοποιείτε το OZY

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος OZY. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη. Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος SLIMMING HERB. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να διατίθεται και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.