Τι συνέβη με την υγεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη;

Μία ιδιαίτερη δημοσίευση έκανε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος μέσω αυτής, ανακοινώνει την αναβολή των εμφανίσεών του λόγω ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Ειδικότερα, μέσα από την ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό, αποκάλυψε πως τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα οφθαλμολογικής φύσεως για το οποίο θα πρέπει να επιβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει μακριά από τη σκηνή για μερικές ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, υπόσχεται πως θα επιστρέψει στη σκηνή μόλις αναρρώσει.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, εξηγεί τους λόγους αναβολής των εμφανίσεών του: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν… μου κλείνει το μάτι! Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως. Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή», αναφέρει και τονίζει πως θα επανέλθει:

«Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή... δριμύτερος!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση!

P.S. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος».

{https://www.instagram.com/p/DRhzAZ9gr73/?hl=el}