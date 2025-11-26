Η Ιωάννα Παππά, μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τον γιο της.

Για την οικογένειά της, τα επαγγελματικά της και την μητρότητα μίλησε η Ιωάννα Παππά το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Alpha, «Super Κατερίνα».

Έτσι λοιπόν, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της αλλά και στην επιστροφή της στις πρόβες μόλις λίγες ημέρες μετά από την γέννηση του γιου της. Μάλιστα, μεταξύ άλλων σημείωσε πως ο γιος της, ζητάει αδερφάκι, ήδη από τα δύο του χρόνια.

Όσα ανέφερε η Ιωάννα Παππά

Αρχικά λοιπόν, η Ιωάννα Παππά, αναφέρθηκε στα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη, αλλά και στην προτεραιότητα που έδωσε στο γιο της:

«Πήρα 13 κιλά στην εγκυμοσύνη. Ήμουν περίπου 47 κιλά όταν έμεινα έγκυος, αλλά δεν μπορούσα να φάω πολύ. Ήταν όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο ιδιαιτέρα και τόσο μαγικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ήθελε να νιώσει την μητρότητα.

Με αφορμή αυτό δε, αποκάλυψε, πως μόλις λίγες ημέρες μετά από τη γέννα, επέστρεψε στα καθήκοντά της: «Στις 25 ημέρες μετά τη γέννα ξεκίνα πρόβες στο θέατρο. Ο γιος μου ξέρει ότι είμαι ηθοποιός και με είδε και στο θέατρο..».

Μάλιστα, αναφερόμενη στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, τόνισε την προσωπική της άποψη σχετικά με το γεγονός πως δεν είναι απαραίτητα καλό να παίρνει μία γυναίκα πολλά κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: «Το να πάρεις πολλά κιλά είναι και λίγο μύθος. Δεν το συστήσω ιατρικά. Μία γυναίκα η οποία μπορεί να έχει παραπάνω κιλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάρει μέχρι 6 κιλά. Το ταβάνι για μια γυναίκα στα δικά μου κιλά είναι να πάρει max 15 κιλά. Όταν είσαι στην περίοδο της εγκυμοσύνης, λίγο αφήνεσαι και δεν σε νοιάζει κιόλας», σημείωσε και εξήγησε ακόμη:

«Εγώ το πέρασα αυτό, ήταν προτεραιότητα αυτό που ζω, δε με νοιάζει μετά πώς θα είμαι, πώς θα φανεί το σώμα μου. Αφού βγεις από αυτό αρχίζεις να ασχολείσαι ξανά, τουλάχιστον σε μένα συνέβη αυτό».

Με αφορμή ωστόσο τη συζήτηση, η Κατερίνα Καινούργιου που διανύει και η ίδια αυτή την ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή της γυναίκας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δε θέλω να πάρω πολλά κιλά, γιατί μου έχει πει ο γιατρός δεν κάνει για τη γέννα και για το καλό μου. Αλλά λες θα τα χάσεις μετά. Σκέφτεσαι πάνω από όλα να είναι καλά το πλάσμα που έχεις μέσα σου».